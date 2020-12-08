Ущерб от коррупции в 2020 году удалось возместить почти на 80% — Александр Бастрыкин

Ущерб, причинённый коррупционными преступлениями, удалось компенсировать в 2020 году почти на 80%, рассказал председатель СК России Александр Бастрыкин в интервью РИА «Новости» в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией.

Девятого декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства-члены ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.

«Сумма добровольно возмещённого, изъятого и арестованного имущества почти на 80% покрывает размер причинённого коррупционными преступлениями ущерба», — сказал он.

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Ранее Бастрыкин рассказал, что в 2020 году было взыскано свыше 2,3 миллиарда рублей с коррупционеров, при этом с 2011 года по настоящее время от коррупционных преступлений гражданам было возмещено почти 34 миллиарда рублей.