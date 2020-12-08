12 декабря в Выборге пройдет донорская суббота

Акция “Донорская суббота” пройдет в Выборге и Петербурге 12 декабря.

Желающих сдать кровь будут ждать в двух подразделениях Центра крови Ленобласти:

Выборг, Приморское шоссе, дом 32, с 08.00 до 11.00. Телефон для справок: 8 (813 78) 25-125;

Петербург, проспект Луначарского, дом 45, корпус 2, литера А (Здание Областной клинической больницы), с 9.00 до 12.00. Телефон для справок: 8 (812) 511-09-18.

Всем донорам выдадут справку на двухдневный отпуск и поддержат компенсационной выплатой на питание в размере 1207,55 рублей. Требования к донорам останутся без изменений — от 18 лет, вес более 55 кг, отсутствие хронических заболеваний и хорошее самочувствие.