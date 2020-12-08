Пожар тушат по второму номеру сложности.

Днем вторника, 8 декабря, на улице Мебельная в Приморском районе Санкт-Петербурга загорелась станция техобслуживания. Кадрами поделились очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» «ВКонтакте».

Пожарные получили сообщение о возгорании в 15:45. К моменту их прибытия пламя охватило 200 квадратных метров помещения. Пожару присвоили второй ранг. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание. Информации о пострадавших нет.