В ноябре волонтеры “Лизы Алерт” нашли 143 пропавших в Петербурге и Ленобласти

Поисково-спасательный отряд “Лиза Алерт” подвел итоги прошедшего месяца.

Всего за ноябрь в “Лиза Алерт” поступило 204 заявки. Удалось найти живыми 143 человека, погибшими — 14. Поиски остальных продолжаются.

“До конца этого странного и такого сложного года целый декабрь <…> И уж точно каждый человек должен (просто обязан!) встретить Новый год дома, в окружении семьи и близких. Поэтому, пожалуйста, будьте еще более внимательны, чем обычно. Берегите себя и тех, кто рядом”, — отметили в “Лиза Алерт”.