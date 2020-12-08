Правительство Ленобласти может пересмотреть ограничения для ресторанной сферы

Руководство региона заявило, что может смягчить ограничения для кафе и ресторанов в новогодние праздники, если ситуация с коронавирусом станет легче.

Об этом сказал заместитель главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

«Распространение коронавирусной инфекции перестало расти по экспоненте. У нас есть запас по времени до новогодних праздников, каждый день анализируется ситуация. Если заболеваемость не будет расти, а стабилизируется и будет снижаться, если эпидемиологическая ситуация будет позволять, диалог [с бизнесом] превратится в решения, которые в том числе позволят найти компромисс в часы работы», — поделился Ситов.

Также он заявил, что проще всего закрыть заведения до конца новогодних праздников, однако на такие меры никто не решился. В итоге было решено только сократить часы работы.