Ленобласть потратит 2 млн рублей на международную связь

По данным сайта госзакупок, правительство края объявило конкурс на предоставление услуг связи. Стоимость контракта составит почти 2 млн рублей.

В задачах будущего подрядчика будет подключение 1407 телефонных номеров к межгородской и международной связи. Совершать звонки чиновники смогут как в соседние области, так и на другие континенты, например, в Африку.

По контракту, услуги связи должны будут предоставляться без ограничений по трафику. Цена за минуту телефонного разговора станет известна от непосредственного оператора, с которым будет заключен договор.