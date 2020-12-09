Вор в маске и кепке «007» ограбил ювелирный салон в Купчино

Злоумышленник 7 декабря вошел в ювелирный салон на улице Белы Куна в Купчино под видом покупателя.

В магазине он схватил находившиеся на прилавке два золотых браслета и скрылся. Охранников в салоне не было, поэтому догнать вора было некому. Сумма ущерба составила около 50 000 рублей.

Свое лицо грабитель скрыл под медицинской маской. На голове была надета белая кепка с надписью «007».