Вор в маске и кепке «007» ограбил ювелирный салон в Купчино

Злоумышленник 7 декабря вошел в ювелирный салон на улице Белы Куна в Купчино под видом покупателя.
В магазине он схватил находившиеся на прилавке два золотых браслета и скрылся. Охранников в салоне не было, поэтому догнать вора было некому. Сумма ущерба составила около 50 000 рублей.
Свое лицо грабитель скрыл под медицинской маской. На голове была надета белая кепка с надписью «007».
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09.12.2020 73