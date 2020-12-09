Центр имени Алмазова в Санкт-Петербурге начал преем пациентов с коронавирусом

Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) имени Алмазова Минздрава России начал приём пациентов с коронавирусом, сообщает медучреждение в среду.
Как отмечается, врачи Центра Алмазова считают своим долгом помочь городу в борьбе с пандемией.
В понедельник губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявлял, что мест для пациентов с тяжёлой формой COVID в специализированных стационарах города хватит до конца года, но если не предотвратить массовые скопления людей, возможен перевод всех больниц в инфекционный режим.
По словам губернатора Санкт-Петербурга, сейчас число госпитализаций стабилизировалось на «очень высоком уровне – порядка 800 в день». В городе развёрнуто около 11 тысяч специализированных коек, к концу декабря их количество вырастет до 13 тысяч за счёт открытия новых стационаров и расширения временного госпиталя в выставочном павильоне «Ленэкспо».
По данным городского оперштаба, к среде в Санкт-Петербурге подтверждено 159 389 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 3761. Выздоровели 89 890 человек, скончались – 6030.