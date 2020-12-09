Центр имени Алмазова в Санкт-Петербурге начал преем пациентов с коронавирусом

Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) имени Алмазова Минздрава России начал приём пациентов с коронавирусом, сообщает медучреждение в среду.

«Первая машина скорой помощи привезла пациента с COVID-19 в Центр Алмазова… С 9 декабря 2020 года до особого распоряжения перепрофилируется 230 коек для оказания медицинской помощи пациентам с подтверждённой коронавирусной инфекцией и с подозрением на неё, проживающих в Санкт-Петербурге, и 20 коек для жителей Ленинградской области», — говорится в сообщении.

Как отмечается, врачи Центра Алмазова считают своим долгом помочь городу в борьбе с пандемией.

«Благодаря опыту лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, а также наличию всего необходимого высокотехнологичного оборудования, специалисты учреждения могут успешно справляться с лечением наиболее тяжёлых пациентов», — сообщает медучреждение.

В понедельник губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявлял, что мест для пациентов с тяжёлой формой COVID в специализированных стационарах города хватит до конца года, но если не предотвратить массовые скопления людей, возможен перевод всех больниц в инфекционный режим.

По словам губернатора Санкт-Петербурга, сейчас число госпитализаций стабилизировалось на «очень высоком уровне – порядка 800 в день». В городе развёрнуто около 11 тысяч специализированных коек, к концу декабря их количество вырастет до 13 тысяч за счёт открытия новых стационаров и расширения временного госпиталя в выставочном павильоне «Ленэкспо».

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По данным городского оперштаба, к среде в Санкт-Петербурге подтверждено 159 389 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 3761. Выздоровели 89 890 человек, скончались – 6030.