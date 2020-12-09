Орудие подняли со дна Невы в июне 2020 года.

Кировскому музею-панораме «Прорыв» торжественно передали 76-миллиметровую пушку времен Великой Отечественной войны. Об этом пишет «ЛенТВ24».

В далеком 1941-м году она затонула во время переправы через Неву в районе Невского пятачка, а в июне этого года орудие удалось поднять со дна. Губернатор Ленjбласти Александр Дрозденко поблагодарил председателя Совфеда Валентину Матвиенко и главу МЧС Евгения Зиничева за организацию поисковых работ, подчеркнув, что 2021 год будет очень символичен для жителей Петербурга и Ленобласти.