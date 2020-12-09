Исследования провели в 49 российских городах.

Специалисты научно-исследовательского института гриппа имени Смородинцева изучили материалы 2471 больного гриппом и ОРВИ в 46 городах России и выявили единственный случай гриппа типа В — им болел житель Санкт-Петербурга.

Анализ проводили с 30 ноября по 6 декабря. При этом уровень заболеваемости населения ОРВИ и гриппом в целом по России повысился сравнительно с минувшей неделей: он поднялся до 81,1 на 10 тысяч населения. Это на 12 % превысило базовую линию (72,4) и на 9,6 % — эпидемический порог.