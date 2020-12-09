В Петербурге завели уголовные дела на владельцев баров

Следственный комитет собирается привлечь к уголовной ответственности владельцев баров, работавших с нарушением эпидемиологических норм.

Речь идет о трех заведениях на Рубинштейна, которые обслуживали гостей после 23:00 и не соблюдали правила санитарной безопасности. Роспотребнадзор привлек к административной ответственности хозяев баров и запретил вести им коммерческую деятельность.

Однако владельцы заведений, несмотря на запрет ведомства, продолжили принимать посетителей. Теперь им грозит уголовное наказание.