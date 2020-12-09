Украина объявила о введении локдауна после Рождества

Правительство Украины приняло решение ввести карантин в период с 8 по 24 января.
«Это решение правительство приняло по результатам обсуждений с представителями бизнеса, местной властью и эпидемиологами», — сообщило правительство Украины.
Карантин затронет все сферы деятельности страны. Ресторанная, развлекательная, образовательная сферы перейдут будут функционировать в ограниченном режиме, а некоторые, например, кинотеатры, закроются полностью. В прежнем режиме будут работать только продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые службы и гостиницы.
«Усиленные меры предпринимаются для того, чтобы не допустить развертывания новой мощной волны заболеваемости, которая может наступить в том числе и после новогодних праздников. То есть, усиленные карантинные ограничения будут вводиться для того, чтобы разорвать цепочку заболеваемости, которая может сформироваться в течение праздников», — отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.