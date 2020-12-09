Украина объявила о введении локдауна после Рождества

Правительство Украины приняло решение ввести карантин в период с 8 по 24 января.

«Это решение правительство приняло по результатам обсуждений с представителями бизнеса, местной властью и эпидемиологами», — сообщило правительство Украины.

Карантин затронет все сферы деятельности страны. Ресторанная, развлекательная, образовательная сферы перейдут будут функционировать в ограниченном режиме, а некоторые, например, кинотеатры, закроются полностью. В прежнем режиме будут работать только продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые службы и гостиницы.