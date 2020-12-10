Из квартиры выборжанки изъяли более килограмма синтетических наркотиков — фото

Полиция 9 декабря задержала в одной из квартир на Спортивной улице в Выборге 29-летнюю женщину, она хранила дома крупную партию наркотиков.

В ходе обыска полицейские нашли несколько полиэтиленовых пакетов со смесью, содержащей синтетический наркотик. Общий вес изъятого – около 1,2 килограмма, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения. Также устанавливаются каналы поставки и сбыта.