Петербургские власти не видят необходимости проверять храмы на соблюдение мер по COVID-19

Необходимости в жёстких проверках храмов Санкт-Петербурга на соблюдение мер по COVID-19 нет, заявил журналистам руководитель ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасной деятельности Александр Ситов.

В ночь с 8 на 9 декабря в трех предприятиях общественного питания Центрального района в ходе рейда силовиков были выявлены нарушения закона об ограничительных мероприятиях. По данным создателей «карты сопротивления», два бара с улицы Рубинштейна, где проходили проверки, входят в список адресов заведений с сайта противников ограничительных мер. Власти пообещали усилить проверочные рейды по заведениям общепита.

«Все разработанные нами стандарты безопасности учитывают, в том числе, зоны действия каких-то общественных мероприятий, проводимых в церквях. К счастью, в церковных сообществах эти стандарты восприняты, все выполняется, все меры предпринимаются. Давайте будем откровенны, как вы себе представляете Следственный комитет в церкви? Тем более что они не являются какими-то злостными нарушителями… Естественно, мониторинг осуществляется, но в жёстких проверках нет никакой необходимости», — сказал Ситов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в минувший понедельник заявил, что город от полного локдауна отделяет «совсем немного» — мест для пациентов с тяжёлой формой COVID в специализированных стационарах города хватит до конца года, но если не предотвратить массовые скопления людей, то дальше наступит «красная черта» и перевод всех больниц в инфекционный режим.

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Согласно распоряжению властей, бары, кафе и рестораны в Санкт-Петербурге в настоящее время работают до 23 часов. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. В период с 25 декабря по 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Несколько сотен кафе и баров в Санкт-Петербурге отказались выполнять требования об ограничении работы в праздники, создав «карту сопротивления» заведений, продолжающих работать в обычном режиме.