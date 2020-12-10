Следователи возбудили уголовное дело после попытки кражи рельсов депутатом-единороссом Евгением Будаевым.

Следователи возбудили уголовное дело после инцидента с распилом рельсов на перегоне «Лебяжье — Краснофлотск» в Ломоносовском районе Ленобласти. В краже подозревают 40-летнего депутата Лебяженского поселения от «Единой России» Евгения Будаева и его знакомого Шамиля, передают в пресс-службе СК на транспорте по СЗФО.

Депутата и его сообщника застали за распилом рельсов на указанном перегоне 7 декабря. Правоохранители увидели, как подозреваемые оттащили рельс тросом и попытались распилить его, используя газовое оборудование. Металл они собирались погрузить в «Газель».