Каждая 12-я жертва коронавируса в России – из Петербурга

Шокирующую статистику по коронавирусу привел Росстат. Северная столица одна из лидеров по смертности от Covid-19.

Согласно отчету ведомства, число погибших в России от болезни в октябре увеличилось более, чем в два раза по сравнению с предыдущим месяцем. Значительное количество умерших пациентов оказалось из Петебурга.

Представленный Росстатом отчет по смертности населения делится на две большие группы. В первой коронавирус является основной причиной гибели пациента. В этой группе количество умерших в октябре равнялось 13896. Из них каждый 12-й пациент из Петербурга.

Во второй группе Covid-19 стал для госпитализированных сопутствующим заболеванием. В этой группе всего числится 8675 случаем гибели по России. Каждый 18-й из усопших – из Петербурга.