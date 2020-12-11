В центре Гатчины отключат холодную воду 11 декабря

В Гатчине в домах № 14, 17, 17а, 19, 22 по улице Карла Маркса 11 декабря отключат холодную воду.

Сотрудники МУП «Водоканал» с 09:00 приступят к устранению протечки в районе перекрестка улиц Леонова и Карла Маркса. Водоснабжение будет возобновлено после окончания работ.

Получить информацию по ремонтным работам можно по номеру телефона диспетчерской службы 96-074.