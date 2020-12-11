12 декабря в Ленобласти местами пройдут небольшие осадки

В субботу, 12 декабря, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Согласно сообщениям синоптиков, ночью ожидается небольшой, местами умеренный мокрый снег, морось. Днем местами пройдут небольшие осадки. В отдельных районах гололед. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток 0…-5 гр., ночью местами до -8 гр. На дорогах гололедица.

В Гидрометцентре рассказали, к какой зиме россиянам готовиться в этом году. По прогнозам синоптиков, она будет достаточно теплой, однако холоднее прошлой.