За убитую током корову Зину с энергетиков хотят взыскать 130 тысяч рублей

Выборгский районный суд рассмотрит дело о гибели коровы, которая наступила на кабель ЛЭП в Волосовском районе Ленобласти. Ее хозяин требует компенсацию от Магистральных электрических сетей Северо-Запада.

По словам истца, 5 сентября этого года корова Зина находилась на выпасе между деревнями Полобицы и Овинцево. В этот день рабочие проводили демонтаж ЛЭП в поле и оставили без присмотра кабель под напряжением, на который и наступила корова. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

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Вскрытие животного показало, что причиной смерти стала асфиксия, развившаяся от паралича дыхательного центра в продолговатом мозгу и паралича дыхательных мышц. Корове черно-пестрой масти было 6 лет.