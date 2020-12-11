Семья чиновника ФКУ Упрдор «Прикамье» приобрела в Ленобласти имущество, стоимость которого на 29 миллионов рублей превышала их официальные доходы.

Петербургский суд изъял в пользу РФ недвижимость семьи экс-начальника Упрдор «Прикамье» Сергея Царькова. Об этом пишет «Царьград».

Царьков возглавил учреждение с 2017 года. По закону он и его супруга обязаны были задекларировать свои доходы, чего они, однако, не сделали. В частности, нигде не было заявлено о приобретенном его женой Анной земельном участке и строящемся доме в деревне Энкелова Ленинградской области.

Анне Царьковой все это обошлось в 17,5 миллионов рублей — при том, что официально доход семьи составил всего 3,8 миллионов рублей. Также она успела приобрести Porsch Cayenne за 5,9 миллионов рублей. В итоге расходы семьи Царькова за три года на 29,3 миллиона рублей превысили задекларированные доходы. Суд постановил обратить все указанное имущество в доход госказны.