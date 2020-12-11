В Кировском районе найден труп мужчины в мусорном баке

В городе Шлиссельбург возбуждено уголовное дело по факту убийства человека. Тело мужчины нашли в мусорном контейнере.
Следственные органы района уже проводят криминалистические экспертизы. Труп 20 — летнего молодого человека обнаружили с многочисленными колото-резанными ранами шеи и грудной клетки.
«На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного отдела по Кировску, замруководителя отдела криминалистики, следователи и следователи-криминалисты отдела криминалистики. Назначены необходимые криминалистические экспертизы», — рассказали в ведомстве.