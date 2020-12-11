Роскосмос предложил увеличить зарплаты космонавтам

Законопроект появился на сайте правовой информации в пятницу 11 декабря.

Исходя из предложенного документа, оклады космонавтам хотят увеличить на 36 %. Если предложение примут, кандидаты в космонавты будут получать почти 83 тысячи рублей вместо 61-й тысячи, инструкторы- космонавты будут получать 120 тысяч рублей, а специалисты, уже побывавшие за пределами Земли, обретут оклад в размере 94 тысяч при текущих почти 70-ти тысячах рублей.

На данный момент законопроект находится на обсуждении и проверке антикоррупционной экспертизы.