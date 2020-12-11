Жителю Приозерска выписали штраф в размере 15 тысяч рублей. Как выяснилось, у него был диагностирован коронавирус.

Сообщение об инциденте появилось на сайте пресс-службы судов Ленобласти.

Согласно действующим предписаниям правительства страны и области, 62-летний житель Приозерска не должен был покидать дом, поскольку находится в зоне риска для заражения Covid-19.

Отягчающим обстоятельством оказалось то, что у пенсионера было подтверждено заболевание коронавирусом. Суд счел, что пожилой мужчина подверг опасности свое здоровье и окружающих людей. Теперь ему грозит внушительный штраф.