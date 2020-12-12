В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 217 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 12 декабря.

Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+6), Пикалево (+5).

Бокситогорск (+6), Пикалево (+5). Волосовский район: Волосово (+1), Сумино (+1).

Волосово (+1), Сумино (+1). Волховский район: Волхов (+8), Новая Ладога (+1), Усадище (+1).

Волхов (+8), Новая Ладога (+1), Усадище (+1). Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+5), Кудрово (+3), Щеглово (+2), Сертолово (+4), Кузьмоловский (+1), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+3), Романовка (+1), Бугры (+2), Юкки (+1), пгт. им. Свердлова (+3), Минулово (+1), Озерки (+1), Орово (+1), Лесколово (+1).

Мурино (+1), Всеволожск (+5), Кудрово (+3), Щеглово (+2), Сертолово (+4), Кузьмоловский (+1), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+3), Романовка (+1), Бугры (+2), Юкки (+1), пгт. им. Свердлова (+3), Минулово (+1), Озерки (+1), Орово (+1), Лесколово (+1). Выборгский район: Выборг (+19), Перово (+3), Советский (+2), Светогорск (+1), Приморск (+1), Соколинское (+1), Кирпичное (+1), Возрождение (+1).

Выборг (+19), Перово (+3), Советский (+2), Светогорск (+1), Приморск (+1), Соколинское (+1), Кирпичное (+1), Возрождение (+1). Гатчинский район: Гатчина (+8), Тайцы (+1), Высокоключевой (+1), Сиверский (+1), Вырица (+2), Терволово (+2), Коммунар (+1), Новый Учхоз (+2), Семрино (+1), Александровка (+1).

Гатчина (+8), Тайцы (+1), Высокоключевой (+1), Сиверский (+1), Вырица (+2), Терволово (+2), Коммунар (+1), Новый Учхоз (+2), Семрино (+1), Александровка (+1). Кингисеппский район: Кингисепп (+9), Котлы (+1).

Кингисепп (+9), Котлы (+1). Киришский район: Кириши (+11).

Кириши (+11). Кировский район: Кировск (+5), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+4), Приладожский (+1).

Кировск (+5), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+4), Приладожский (+1). Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+11), Свирьстрой (+2).

Лодейное Поле (+11), Свирьстрой (+2). Ломоносовский район: Новополье (+2), Гостилицы (+1), Горбунки (+2), Лаголово (+1), Виллози (+1), Лебяжье (+1), Глобицы (+1), Райкузи (+1).

Новополье (+2), Гостилицы (+1), Горбунки (+2), Лаголово (+1), Виллози (+1), Лебяжье (+1), Глобицы (+1), Райкузи (+1). Лужский район: Луга (+8).

Луга (+8). Подпорожский район: Винницы (+1), Подпорожье (+7), Важины (+1).

Винницы (+1), Подпорожье (+7), Важины (+1). Приозерский район: Приозерск (+3), Сосново (+2), Петровское (+1), Снегиревка (+1), Кузнечное (+2), Раздолье (+1), Кривко (+1), Богатыри (+1).

Приозерск (+3), Сосново (+2), Петровское (+1), Снегиревка (+1), Кузнечное (+2), Раздолье (+1), Кривко (+1), Богатыри (+1). Сланцевский район: Сланцы (+4), Черновское (+1), Кушела (+1).

Сланцы (+4), Черновское (+1), Кушела (+1). Тихвинский район: Тихвин (+14).

Тихвин (+14). Тосненский район: Нурма (+2), Тосно (+3), Никольское (+1), Ульяновка (+1), Трубников Бор (+1), Любань (+1), Шапки (+1).

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области: