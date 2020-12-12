В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 217 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 12 декабря.
Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+6), Пикалево (+5).
- Волосовский район: Волосово (+1), Сумино (+1).
- Волховский район: Волхов (+8), Новая Ладога (+1), Усадище (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+5), Кудрово (+3), Щеглово (+2), Сертолово (+4), Кузьмоловский (+1), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+3), Романовка (+1), Бугры (+2), Юкки (+1), пгт. им. Свердлова (+3), Минулово (+1), Озерки (+1), Орово (+1), Лесколово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+19), Перово (+3), Советский (+2), Светогорск (+1), Приморск (+1), Соколинское (+1), Кирпичное (+1), Возрождение (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+8), Тайцы (+1), Высокоключевой (+1), Сиверский (+1), Вырица (+2), Терволово (+2), Коммунар (+1), Новый Учхоз (+2), Семрино (+1), Александровка (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+9), Котлы (+1).
- Киришский район: Кириши (+11).
- Кировский район: Кировск (+5), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+4), Приладожский (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+11), Свирьстрой (+2).
- Ломоносовский район: Новополье (+2), Гостилицы (+1), Горбунки (+2), Лаголово (+1), Виллози (+1), Лебяжье (+1), Глобицы (+1), Райкузи (+1).
- Лужский район: Луга (+8).
- Подпорожский район: Винницы (+1), Подпорожье (+7), Важины (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+3), Сосново (+2), Петровское (+1), Снегиревка (+1), Кузнечное (+2), Раздолье (+1), Кривко (+1), Богатыри (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+4), Черновское (+1), Кушела (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+14).
- Тосненский район: Нурма (+2), Тосно (+3), Никольское (+1), Ульяновка (+1), Трубников Бор (+1), Любань (+1), Шапки (+1).
Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области:
- «Красная» (первая) зона – Всеволожский, Тихвинский, Тосненский, Выборгский и Гатчинский районы.
- «Желтая» (вторая) зона – Волосовский, Киришский, Приозерский, Кировский, Ломоносовский, Лужский и Сланцевский районы и округ Сосновый Бор.
- «Зеленая» (третья) зона – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский районы.