В селе Паша выгорели 140 квадратных метров дома – погиб человек

Пожар охватил 140 квадратных метров частного дома, расположенного на Лесной улице в селе Паша Волховского района Ленинградской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 11 декабря в 15:17. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 16:09 – менее чем за час.

При разборе конструкций в потушенном строении обнаружили обгоревшие останки человека. Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.