Татьяна Чеглакова выиграла грант в 100 тысяч рублей на развитие бизнеса – столярной мастерской в Лужском районе – в рамках программы «Мама-предприниматель».

Всего в программе «Мама-предприниматель» приняли участи 35 женщин. Участницы получили представление об основах предпринимательства, лично посетили успешные организации, возглавляемые женщинами, и разработали собственные бизнес-проекты под руководством действующих предпринимателей.

Обучение проводилось при поддержке правительства Ленинградской области, а также при содействии комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка, регионального Фонда поддержки предпринимательства и областной торгово-промышленной палаты.

Проект организован в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов МСП» и национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».