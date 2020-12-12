Мужчина изнасиловал девятилетнюю девочку в деревне возле Всеволожска

В полицию Всеволожского района вечером 11 декабря обратилась пожилая жительница одной из деревень под Всеволожском.

Она рассказала, что около 13:00 в подъезде дома неизвестный мужчина совершил насильственные действия в отношении ее девятилетней внучки. Слова бабушки подтвердила мама пострадавшей.

Полиция разыскивает злоумышленника. Обстоятельства происшествия устанавливаются.