Из-за коронавирусной пандемии россияне начали отказываться от полетов в другие города.

В преддверии новогодних каникул спрос на авиабилеты из Северной столицы сократился почти на 70 % по сравнению с прошлым годом. Об этом пишут «Невские Новости» со ссылкой на пресс-службу Aviasales.

По данным ведомства, россияне начали массово отказываться от полетов в Санкт-Петербург из-за пандемии и коронавирусных ограничений. При этом цены на внутренние перелеты из Петербурга упали в среднем на 24 % сравнительно с периодом новогодних каникул в 2019 году.