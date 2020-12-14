Власти Карелии объявили 31 декабря выходным днем в республике

Правительство Карелии объявило 31 декабря выходным днём в республике, рабочий день с четверга будет перенесён на субботу 26 декабря, сообщил на своей официальной странице «ВКонтакте» глава республики Артур Парфенчиков.

«С учётом мнения людей в этом году 31 декабря объявлен выходным днём – соответствующее распоряжение подписал накануне. Рабочий день с четверга будет перенесён на субботу 26 декабря. Таким образом, 26, 28, 29 и 30 декабря будут рабочими днями, а 27 и 31 декабря – нерабочими», — написал он.

Парфенчиков также предложил руководителям промышленных предприятий, бизнеса поддержать эту инициативу.

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