В Бокситогорском районе отреставрируют одну из древнейших деревянных церквей Ленобласти

Планируется, что реставрация церкви Рождества Богородицы в Лиственке Бокситогорского района начнется в 2022 году.

“Деревянные церкви Бокситогорского района. Пронзительные, грациозные, невероятно красивые и искренние. Начинаем реставрацию церкви Рождества Богородицы в Лиственке: 2021 — проект; 2022 — проведение работ”, — сообщил в своем Instagram-аккаунте Александр Дрозденко.

Церковь является памятником архитектуры федерального значения. Она была построена в 1599 году.