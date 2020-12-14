В Бокситогорском районе отреставрируют одну из древнейших деревянных церквей Ленобласти

Планируется, что реставрация церкви Рождества Богородицы в Лиственке Бокситогорского района начнется в 2022 году.
“Деревянные церкви Бокситогорского района. Пронзительные, грациозные, невероятно красивые и искренние. Начинаем реставрацию церкви Рождества Богородицы в Лиственке: 2021 — проект; 2022 — проведение работ”, — сообщил в своем Instagram-аккаунте Александр Дрозденко.
Церковь является памятником архитектуры федерального значения. Она была построена в 1599 году.
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07.12.2020 166