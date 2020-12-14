Пожар начался с кровли здания.

В понедельник, 14 декабря, на проспекте Победы в Киришах загорелось заброшенное здание. Кадрами очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб» «ВКонтакте».

Спасатели получили вызов о пожаре в 15:30, после чего оперативно выехали на место. К их прибытию пламя охватило 300 «квадратов». По словам очевидцев, раньше там был бар «Русская березка».

Сейчас пожар тушат восемь спасателей и две единицы техники. Проспект Победы временно перекрыт. О пострадавших не сообщается.