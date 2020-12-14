В Ленобласти назначили нового председателя контрольного комитета

Глава Ленобласти назначил новым председателем контрольного комитета Эдуард Салтыков, прежде возглавлявший Леноблкомимущество.

Также в областном комитете по управлению государственным имуществом появился новый глава. Им стал Андрей Карельский, ранее бывший во главе ГУП «Леноблинвентаризация».

К своим обязанностям новые руководители комитетов приступают с 14 декабря.

Как уже ранее писал ivbg.ru, согласно распоряжению губернатора Ленобласти с 16 ноября 2020 года председателем комитета по физической культуре и спорту назначен Дмитрий Иванов, до этого возглавлявший комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, а его место занял Геннадий Колготин, до этого возглавлявший комитет по физической культуре и спорту.