Больницы Ленобласти получили топливные карты почти на 44 тысячи литров бензина

Региональное отделение партии «Единая Россия» приобрело для медучреждений области специальные топливные карты. Всего их пока получили 22 больницы.

«Мы понимаем, какая большая ответственность сегодня лежит на врачах, поэтому стараемся помогать, как говорится, всем миром, участвуют и депутаты муниципальных советов, и парламентская фракция нашей партии. Для того, чтобы каждый пациент мог максимально быстро получить помощь, региональное отделение приобрело 55 тысяч литров топлива», — отметил Секретарь Ленинградского областного отделения партии «Единая Россия» Сергей Бебенин

Объем одной топливной карты составляет больше 2 тысяч литров горючего. Воспользоваться ими можно будет почти на всех заправочных станциях Ленобласти.