Жители Петербурга и Ленобласти стали чаще заказывают доставку посылок на дом

В ноябре спрос на курьерскую доставку товаров, заказанных во время распродаж, вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За минувший месяц курьерская служба Почты России доставила более 770 тысяч посылок, большая часть из них – онлайн покупки. В пресс-службе компании отметили, что количество курьеров было увеличено на 9%.

Также жители двух регионов стали чаще оплачивать “коммуналку” через почтальонов. С начала года почтальоны приняли на дому почти 495 тысяч платежей, что на 12% больше прошлогодних показателей.