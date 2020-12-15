В Петербурге скончался заслуженный полярник Владимир Баранов

Арктический и антарктический научно-исследовательский институт сообщил о кончине заслуженного полярника, гидролога и ледового разведчика.
Владимиру Баранову было 76 лет. В честь него назван мыс, являлся руководителем экспедиций на архипелаге Северная Земля и построил баню на антарктической станции Новолазоревская, которая попала в книгу рекордов Гиннеса.
«Жизнь Владимира Баранова была полна приключений, он часто рассказывал, как изучал миграцию белых медведей. А однажды сыграл на гармошке принцу Монако Альбетру II», — поделились коллеги Баранова.