На берегу Финского залива рыбакам выписали первые штрафы

Сотрудники профильного комитета Смольного начали патрулирование водоемов и их окрестностей. Во вторник, 15 декабря уже были составлены первые протоколы.

Патрулированием занялись служащие Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Данные мероприятия проводятся с целью обезопасить горожан. Лед на реках и озерах еще слишком тонкий для проведения на них зимней рыбалки.

«Для предотвращения трагедий из-за пока ещё тонкого льда специалисты комитета ежедневно несут дежурство, используя катера на воздушной подушке: они патрулируют прибрежную территорию, выписывают нарушителям штрафы и проводят профилактические беседы. Большинство рыбаков незамедлительно покидают свои лунки при виде патрульных катеров», — отметили в ведомстве.

На данный момент штраф за выход на лед составляет 5 тысяч рублей. Ограничения действуют до 15 января.