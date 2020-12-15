В Петербурге нехватка донорской крови

В этом году Фонду доноров исполнилось 12 лет. Правительство города акцентировало внимание жителей на потребности медучреждений в донорах крови.

Исходя из медицинской практики, после новогодних праздников больницы будут особенно сильно нуждаться в помощи доноров. По этой причине Смольный агитирует жителей Северной столицы обращаться в пункты сдачи крови.

«Близится один из самых трудных периодов для Службы крови — новогодние торжества. Сдать кровь — это значит спасти чью-то жизнь, сделать нужное и благородное дело», — призвал горожан Александр Беглов.

На территории Петербурга сейчас функционирует семь пунктов, где можно сдать био-материал: медицинский университет им.Павлова, Северо-Западный научно-клинический центр имени Л.Г.Соколова, Мариинскую больницу, трансфузиологическое отделение клиники им.Петра Великого и Центр крови Ленобласти.