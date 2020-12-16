В России в начале 2021 года могут появиться еще 200 долгостроев

В России прогнозируется появление не менее 200 жилых долгостроев в первой половине 2021 года, рассказал в интервью РИА «Недвижимость» глава Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев.

По его словам, только за 11 месяцев 2020 года застройщики получили предписания о нарушении сроков передачи квартир дольщикам по 24,4 тысячи объектов. По 6,6 тысячи объектов фонд был вынужден заблокировать регистрацию новых договоров долевого участия.

«Практика попадания строящегося объекта в реестр проблемных практически всегда означает автоматическое банкротство застройщика. Лишь 10% объектов выходят из реестра и находят новых инвесторов», — подчеркнул Тимофеев, добавив, что всего в России сейчас насчитывается около 2,9 тысячи жилых долгостроев общей площадью 17,2 миллиона квадратных метров.

Глава фонда считает, что кардинально решить проблему обманутых дольщиков поможет только скорейший переход всех новостроек на эскроу-счета.

«Дело в том, что сейчас в нашей стране 60% новостроек возводится по старым схемам, без обязательных расчётов покупателей с застройщиками через эскроу-счета. Мы ожидаем, что доля таких проектов значимо сократится (до 5%) только через три года. А без окончательного перехода на эскроу риски появления новых проблемных жилых объектов по-прежнему имеются», — отметил он.

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Сейчас лидерами по применению механизма эскроу-счетов в долевом строительстве, по данным фонда, являются Пермский край (62% площадей), Ставропольский край и Воронежская область (по 58% площадей). Наименьшая доля использования счетов эскроу отмечена в Рязанской области (28% строящихся площадей), Санкт-Петербурге (29%) и Московской области (34%).