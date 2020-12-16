В России в начале 2021 года могут появиться еще 200 долгостроев

В России прогнозируется появление не менее 200 жилых долгостроев в первой половине 2021 года, рассказал в интервью РИА «Недвижимость» глава Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев.
По его словам, только за 11 месяцев 2020 года застройщики получили предписания о нарушении сроков передачи квартир дольщикам по 24,4 тысячи объектов. По 6,6 тысячи объектов фонд был вынужден заблокировать регистрацию новых договоров долевого участия.
Глава фонда считает, что кардинально решить проблему обманутых дольщиков поможет только скорейший переход всех новостроек на эскроу-счета.
Сейчас лидерами по применению механизма эскроу-счетов в долевом строительстве, по данным фонда, являются Пермский край (62% площадей), Ставропольский край и Воронежская область (по 58% площадей). Наименьшая доля использования счетов эскроу отмечена в Рязанской области (28% строящихся площадей), Санкт-Петербурге (29%) и Московской области (34%).