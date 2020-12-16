УК «Андромеда» задолжала ресурсоснабжающим организациям Петербурга и Ленобласти более 31 млн рублей

Зарегистрированная в Санкт-Петербурге УК «Андромеда» управляет более чем 20-ю домами в Ленинградской области. Основная зона присутствия – Всеволожский и Гатчинский районы. Также компания управляет 15-ю домами в Петербурге.

Несмотря на то, что жители домов исправно платят за воду, газ и свет, ООО «Андромеда» выступает ответчиком по 54-м судебным искам от кредиторов на общую сумму более 31 млн рублей. Куда делись деньги, собранные с жильцов, выясняют компетентные органы.

Недобросовестные управляющие компании основной причиной возникновения задолженности перед ресурсоснабжающими организациями называют неплатежи граждан. Но практика ресурсоснабжающих компаний показывает, что основная причина накопления задолженности – именно недобросовестные управляющие компании.

Собираемость платежей составляет около 98%. Эти деньги не в полном объеме доходят до ресурсоснабжающих организаций, что в большей степени связано с нецелевым расходованием средств УК.

Напомним, что отстаивать свои интересы и знать, как и на что расходуются уплаченные по квитанции деньги – право собственников, исправно оплачивающих услуги. Жители многоквартирных домов, сталкивающиеся с неисполнением УК своих обязанностей, вправе требовать провести проверку. Для этого можно обратиться в Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга или в Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области.