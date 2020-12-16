17 декабря в Ленобласти ожидаются снег и гололедица

Автор: Гузель Галимова
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В четверг, 17 декабря, в Ленобласти ожидается облачная погода, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Согласно сообщениям синоптиков,в большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Температура воздуха в течение суток -3…+2 гр., ночью местами до -5 гр. На дорогах гололедица.

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09.12.2020 455
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