В четверг, 17 декабря, в Ленобласти ожидается облачная погода, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Согласно сообщениям синоптиков,в большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Температура воздуха в течение суток -3…+2 гр., ночью местами до -5 гр. На дорогах гололедица.
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09.12.2020 455