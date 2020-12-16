В Ленобласти из 666 коек с аппаратами ИВЛ заняты 129

На сегодняшний день в медучреждениях Ленобласти всего находится 1 168 человек с внебольничной пневмонией и 1 054 — с подтвержденным коронавирусом.

За последние сутки госпитализированы 254 человек (днем ранее — 267), выздоровело — 673 человека, из них 190 человек выписаны из стационаров региона, остальные проходили лечение амбулаторно. За жизнь и здоровье жителей Ленобласти боролись 236 врачей и 629 медработников других категорий.

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Всего в Ленобласти развернуто 2 881 коек для пациентов с COVID-19 и пневмонией, ранее дополнительно было подготовлено 195 коек в Бокситогорской больнице, Сиверской, НМИЦ им. В. А. Алмазова и Сосновом Бору. Из 666 коек с аппаратами ИВЛ сейчас заняты 129.