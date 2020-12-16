4 из 24 транспортных средства перевозили отходы с нарушениями

Сотрудники комитета государственного экологического надзора совместно с инспекторами ДПС провели операцию «Мусоровоз», в ходе которой проверили мусоровозы во Всеволожском районе Ленобласти.

Как выяснилось, 4 из 24 досмотренных транспортных средств перевозили отходы с нарушениями. Недобросовестных перевозчиков привлекли к административной ответственности. Отмечается, что Госэконадзор проводит подобные мероприятия несколько раз в неделю, чтобы не допустить появления незаконных свалок.

Как стало известно ivbg.ru, 17 декабря в областном ЗакСе в ходе второго чтения рассмотрят законопроект по регулированию оборота отходов на территории Ленинградской области. В документе предлагается увеличить штрафы за перевозку мусора без разрешительных документов: до 100 тысяч рублей для физических лиц и до 1,5 миллионов рублей для юридических.

На сегодняшний день штрафы для первых составляют до 2 тысяч рублей, для вторых — до 250 тысяч рублей.