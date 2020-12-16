С новой вспышкой коронавируса постоянно проживающие в Санкт-Петербурге приезжие из других городов начали массово бросать съемное жилье и возвращаться в родные города.

Приезжие начали массово уезжать из Санкт-Петербурга на родину после новой вспышки заболеваемости коронавирусом. Риэлтор Михаил Морозан объяснил, почему так происходит. Об этом пишут «Невские Новости».

По его словам, оставаться в Северной столицы после введения ограничений стало просто невыгодно: студенты уехали домой из-за перевода на дистанционное обучение, чтобы не тратить лишние деньги на аренду квартир. То же самое сделали и переведенные на удаленку сотрудники различных компаний. При этом владельцы квартир проявили поразительное упорство и не стали снижать цены на жилье, когда арендаторы просили их об этом.