Музей-заповедник «Гатчина» будет работать в новогодние праздники

О рабочих днях музея в праздничное время сообщил директор. Однако за это посетителям придется заплатить за билет больше обычного.

Информация появилась у портала «Фонтанка». 6 декабря состоялась пресс-конференция, где Василий Панкратов предположил, что музей-заповедник «Гатчина», Приоратский и Дворцовый дворцы будут работать.

Однако формально музей попадает под ограничения в Петербурге, связанные с коронавирусом, поскольку находится в административном подчинении Смольного.

«Мы сейчас пытаемся получить разрешение на работу, и я думаю, что работать мы будем. Хотя пока окончательного согласования сейчас у нас нет», — отметил директор учреждения.

Также Василий Панкратов сообщил, что уже разработаны меры для недопущения массового скопления людей – продажа билетов будет осуществляться онлайн, а их стоимость возрастет почти в 1,5 раза. Пропускать посетителей будут небольшими группами, не более 5-ти человек.