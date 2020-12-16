Рядом с озером Высокинское в Выборгском районе обнаружили вырубку деревьев. Законность деятельности по уничтожению природных ресурсов проверила прокуратура.

Выяснилось, что вырубка проходит на частной территории. Сотрудники прокуратуры инициировали проверку документов на собственность, назначение территории и проведение работ. В ведомстве сообщили, по факту проверки нарушений не было выявлено. Освоение лесной зоны проходит на участке, выделенном для промышленности.

Ранее сообщалось, что территория близ Высокинского озера может попасть под охрану государственных ведомств. Однако по результатам экспертного заключения, на данном участке не было выявлено ценных природных свойств.

Вместе с тем, согласно схеме территориального деления Ленинградской области, в семи километрах от озера хотят создать две охраняемые природные зоны.