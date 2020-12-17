В Янино приступили к сносу самовольных построек — фото

На месте нелегальных гаражей на Кольцевой улице в Янино-1 будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс.

В присутствии полиции и муниципальных служащих подрядчик снес двери нескольких самовольно построенных гаражей. Первые три оказались полностью заполнены мусором и старыми досками, в четвертом были чьи-то личные вещи. Этот факт приостановил работу: местные жители попросили дать им отсрочку на вывоз имущества до весны из-за холода и коронавируса.

Но в муниципалитете отказали. Во-первых, граждан предупреждали о сносе еще с апреля текущего года. Во-вторых, земля уже передана в пользование Всеволожскому району для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса.

Фото: Заневский вестник/ВКонтакте

Сообщается, что муниципалитет не будет нести ответственность за оставленные на улице вещи и еще раз обозначил, что владельцы должны освободить гаражи в ближайшее время.