С какой стати?: Путина возмутился ростом цен на хлеб при рекордном урожае

Цены на хлеб не должны расти при рекордном урожае зерна, заявил Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции.

«В России рекордный урожай зерна, а цены на хлеб и макароны растут. Это что такое, это с какой стати?» — задался вопросом глава государства.

Президент отметил, что ситуация сложная. Но есть план, согласно которому, к 2030 году в России доля людей, живущих за чертой бедности, должна сократиться до 6,5% c 13,5%. Власти будут следить за ситуацией с ценами.