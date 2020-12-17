Вопросы фронтмена «Ленинграда» президент счел провокацией.

В ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы начинающего журналиста и фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова.

Первый вопрос касался Трампа: певец поинтересовался, почему русские хакеры не помогли ему избраться и приютили бы его российские власти, если бы ему потребовалось политическое убежище. На это президент ответил, что Россия не имеет привычки вмешиваться в выборы США. Что до убежища, то Трампу оно не понадобится, поскольку он не намерен уходить из политики.

Далее Шнуров полюбопытствовал, как может простой русский человек «описывать эту жизнь» без нецензурной лексики. Путин отметил, что русский язык достаточно богат, чтобы можно было не прибегать к использованию матов. Президент также поблагодарил певца за то, что тот не матерился на конференции.