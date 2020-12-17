Он окажется в ближайшей точке рядом с планетой 18 декабря.

Специалисты НАСА предупредили о летящем к Земле астероиде с расчетным диаметром от 26 до 52 метров. По их данным, он пройдет ближайшую к планете точку в пятницу, 18 декабря. В этот момент он будет лететь с скоростью порядка 7,65 километра в секунду.

Эксперты добавляют, что это не единственное небесное тело, которое окажется рядом с Землей в ближайшее время: в тот же день мимо пролетит астероид размером 5,3-12 метров. Его максимальная точка сближения с планетой составит примерно 791 тысячу километров.