Зверьки покажутся людям не раньше, чем через три месяца.

В Ленинградском зоопарке сурки ушли в зимнюю спячку, успев перед долгим сном запастись толстым слоем жира. По словам специалистов, в спячке сурки проведут не менее трех месяцев. Просыпаются грызуны с наступлением тепла, обычно – не раньше апреля, однако все будет зависеть от погоды.