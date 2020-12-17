В Ленинградском зоопарке ушли в зимнюю спячку сурки

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Зверьки покажутся людям не раньше, чем через три месяца.

В Ленинградском зоопарке сурки ушли в зимнюю спячку, успев перед долгим сном запастись толстым слоем жира. По словам специалистов, в спячке сурки проведут не менее трех месяцев. Просыпаются грызуны с наступлением тепла, обычно – не раньше апреля, однако все будет зависеть от погоды.

Вам будет интересно
В Ленинградском зоопарке ушли в зимнюю спячку сурки сурки, спячка, Ленинградский зоопарк
Медведица Тонечка первая ушла в спячку в «Велесе»
Она решила отказаться от бодрствования до весны. По информации Центра «Велес» в социальной сети Instagram, Тонечка решила поддаться инстинктам и впала...
22.10.2020 264

Автор